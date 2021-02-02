Установили по камерам: в Салехарде накажут вандалов, разгромивших теплую остановку

Фото: личная страница Алексея Титовского в Instagram

В Салехарде произошел очень неприятный инцидент с теплой остановкой у поликлиники.

В понедельник, 1 февраля, местная жительница опубликовала в своем Instagram фото разгромленного теплого павильона. Судя по снимкам, вандалы «потрудились» на славу: остановку испачкали, местами прожгли, исписали маркером и пробили дыру в двери.

На пост тут же отреагировал глава города Алексей Титовский. В своем Instagram он сообщил, что виновные обязательно будут наказаны. Их личности уже установили по камерам видеонаблюдения.

Фото: личная страница Алексея Титовского в Instagram

-Салехардцы, очень жаль, когда то, что делается для нашего с вами комфорта и то, в чем действительно есть потребность в нашем климате, становится объектом вандализма, - написал градоначальник.

Также он добавил, что сотрудники предприятия «Салехарддорстрой» уже приступили к наведению порядка, в течение недели будет проведен ремонт.

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