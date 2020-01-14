В Губкинском открыли «Тропу здоровья»

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:17:25+03:00

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В парке «Юбилейный» Губкинского открыли лыжную трассу под названием «Тропа здоровья». Теперь спортсмены и любители могут тренироваться не только на лыжной базе, которая находится в 11 км от города.

Идея создания «Тропы здоровья» принадлежит губкинским ветеранам. Инициатором проекта стал труженик тыла, большой любитель лыж Виктор Синицын.

Он оценил трассу и отметил, что здесь есть перепад высот, а крутые повороты соответствуют спортивным нормам.

По словам главы города Андрея Гаранина, завершён пока только первый этап проекта «Тропа здоровья», вскоре эта территория станет многофункциональной и будет использоваться круглый год.

Этим летом саму тропу заасфальтируют, чтобы можно было летом заниматься бегом, кататься на велосипеде или просто гулять. Позже планируется открыть пункт проката лыж.

Трасса освещается круглосуточно, поэтому покататься тут можно в любое удобное время. Лыжню поддерживают в рабочем состоянии – регулярно накатывают снегоходом, чтобы устранить заносы, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU