На Ямале детская реабилитация по методике «Томатис» стала бесплатной

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Теперь маленькие жители Ямала, кому необходима реабилитация по методике «Томатис», могут получить ее бесплатно. Соответствующее оборудование установлено в окружном психоневрологическом диспансере.

Лечение по методике «Томатис» не медикаментозное и не имеет противопоказаний. Оно применяется для детей, имеющих речевые нарушения, коммуникативные расстройства, нарушения эмоционального равновесия и проблемы обучаемости, а также при отсутствии концентрации внимания, аффективных и эмоциональных расстройствах, проблемах психомоторного развития.

По словам медицинского психолога окружного диспансера Николая Мицкевича, длительность занятия, выбор программы и всего курса определяется индивидуально в зависимости от нарушенных функций и возраста ребёнка. Средний курс лечения составляет 10 сеансов, его стоимость - порядка 20 тысяч рублей. В среднем малышу требуется 3-5 курсов в год. Теперь эти средства останутся в семейном бюджете северян.

Напоминаем, что усилить качество и доступность предоставления реабилитационных услуг поручил губернатор ЯНАО Дмитрий. Решение об этом было принято после встречи с родителями, воспитывающих детей с особенностями здоровья.