Глава Ямала отчитался о готовности региона к паводку и лесным пожарам

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале прошло совещании по подготовке к паводку и пожароопасному сезону в 2021 году под председательством полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Согласно докладу губернатора Дмитрия Артюхова в округе идет активная подготовка к весенне-летнему периоду. Так, создан достаточный запас сил и техники для предупреждения нештатных ситуаций. В мероприятиях, связанных с прохождением паводка, планируется задействовать 488 человек, 155 единиц техники и 97 плавательных средств. Понадобится ли она - станет известно в конце апреля, когда придет прогноз от Росгидромета.

- Последние годы мы активно задействуем беспилотники. Территория у Ямала большая, нужно наблюдать за ситуацией как с пожарами, так и с паводком. Сейчас у нас появился целый набор беспилотников с большим радиусом действия. Уверен, оперативность информации благодаря этому повысится, - подчеркнул губернатор.

Летом для тушения лесных пожаров планирую привлечь более 600 человек и 110 единиц техники. Также планируется дополнительно приобрести 34 единицы лесопожарной техники и 68 единиц оборудования. Кроме того, после схода снега запланировано обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос.