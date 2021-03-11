Беспилотная авиация Ямала обзаведется нейросетью для эффективного патрулирования

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжают развивать беспилотную систему видеомониторинга. В этом году для восточной части округа собираются приобрести еще два летательных аппарата «Орлан-10».

Напоминаем, что в 2020 году два подобных беспилотника успешно патрулировали западную и юго-западную части Ямала, эффективно выявляя возгорания. Применялась техника и для других важных целей - с ее помощью проводили съемки местностей, выявляли нарушения законодательства в сфере охраны природы и вели поиски пропавших людей.

Для более эффективного и широкого применения планируется внедрение нейросетевых систем, позволяющих автоматически находить и распознавать объекты в режиме реального времени.

Сейчас представители специального технологического центра из Санкт-Петербурга дорабатывают существующие нейросетевые алгоритмы. Новую систему планируют тестировать летом на острове Белый, где спасатели проведут подсчет диких северных оленей с помощью дрона.

Отметим, что спасатели будут использовать беспилотную технику не только в воздухе и на земле, но и под водой. Для проведения спасательных операций на глубине планируется приобрести беспилотный подводный аппарат «Гном», который позволит с берега, без погружения водолаза, проводить поиск затонувших объектов.

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