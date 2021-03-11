В Ноябрьске осудили педофила, который изнасиловал пятиклассницу

Преступником оказался 40-летний житель Башкирии Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске вынесли приговор жителю Башкирии, которого обвиняли в изнасиловании пятиклассницы и распространении детской порнографии. Суд признал мужчину виновным, назначив 16 лет в колонии строго режима.

Об издевательствах над ребенком стало известно осенью 2019 года. Согласно материалам следствия, мужчина познакомился с девочкой в соцсети, а затем, при личной встрече, склонил к половым отношениям. Кроме того, преступник использовал школьницу для съемок порнографии, а также показывал ей непристойные изображения других детей.

Все это продолжалось до тех пор, пока о переписке не узнали родители девочки, которые тут же обратились в полицию.

Когда злоумышленник понял, что его связь с малолетней раскрыта, он решил подстраховаться - удалить все сообщения и уехать за пределы региона. Однако сбежать преступнику не удалось. Он был задержан и доставлен в Ноябрьск для проведения следственных действий.

Кстати, немалую роль в задержании преступника сыграла юная ноябрянка. Узнав о случившемся, она сразу же пошла к родителям девочки, рассказав им всю правду. Позже ее наградили медалью Следственного комитета « За содействие».