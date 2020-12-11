Юную ноябрянку наградили медалью за помощь в поимке педофила

Фото: yanao.sledcom.ru

Юную жительницу Ноябрьска Молокову Анастсию наградили медалью Следственного комитета « За содействие». Она оказала помощь в задержании преступника, который растлевал несовершеннолетних.

Так, осенью 2019 года девушке стало известно, что 40-летний мужчина, переписываясь в социальной сети с подростками и малолетними детьми, склоняет их к сексуальным контактам с собой. Написав одной из потерпевших, Анастасия убедила девочку встретиться с ней, а затем выяснила обстоятельства случившегося и сообщила ее родителям, которые тут же обратились в полицию.

Благодаря полученной информации было возбуждено уголовное дело. К тому времени преступник уже успел заподозрить неладное и покинул регион. Однако он был задержан, и сейчас ему предъявлено обвинение.

Вчера, 10 декабря, Анастасии Молоковой вручили медаль «За содействие» в ее родной гимназии. На награждении присутствовали родители, одноклассники и педагоги.

В ходе торжественной части было отмечено, что поступок юной горожанки и ее готовность бескорыстно прийти на помощь всегда будет являться примером истинного патриотизма и беззаветной помощи людям.

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