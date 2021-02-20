Сотрудники «Ямалспаса» испытали беспилотники в условиях низких температур

Фото: правительство ЯНАО

Сотрудники «Ямалспаса» испытали беспилотные летательные аппараты (БЛА) дальнего действия «Орлан-10» в условиях низких температур.

-Сегодня мы осуществили испытательный полет, сложностей при испытании никаких не возникло. В дальнейшем все данные будут переданы на завод-изготовитель для получения разрешения эксплуатировать беспилотник при предельно низких температурах. Это даст нам возможность при помощи «Орлан-10» проводить поиск людей в любое время года, - сообщил начальник отдела по применению беспилотных летательных аппаратов и робототехнических средств «Ямалспас» Алексей Дронов.

В весенне-осенний период «Орлан-10» патрулируют территории Ямала по западной и юго-западной части округа. Работа по созданию такой системы мониторинга началась еще в декабре 2019 году. Тогда департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО закупил два беспилотных летательных аппарата дальнего действия и один беспилотник мультикоптерного типа. Спасатели прошли необходимую подготовку по управлению техникой.

В воздухе «Орлан-10» может находиться до десяти часов. Высота полета составляет от 600 до 1 500 метров, средняя скорость беспилотника - 80 км/ч.

При помощи ретрансляторов, установленных на антенно-мачтовых устройствах в Мужах, Салехарде и Яр-Сале, спасатели могут получать видеосигнал с «Орлана» в онлайн-режиме практически с границы Ямала на юге и до села Новый Порт, это около 600 километров на север. Беспилотники используются не только для обнаружения природных пожаров, но и при поиске людей, а также для экологического мониторинга.