Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 марта 2021 года увеличилось на 31 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 31 человека, с начала периода - 37 457.

Из общего числа болеющих 188 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 14 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 403 человека.

Кроме того, за сутки выявлено 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 840 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 12 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 5, Тазовском районе - 3 и Пуровском районе - 2.

Далее идут: Ноябрьск и Салехард - 1.

Всего в регионе провели 3 071 тесто в 23 лабораториях.

Излечился от коронавируса 51 человек, за весь период - 35 696.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 079 человек с COVID-19, из них 973 (10,7%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 351 553. Выздоровевших - 13 350, за весь период - 3 945 527. Умерших - 466, с начала периода - 90 275.