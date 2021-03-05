Ямальцы могут получить юридическую помощь онлайн

В рамках нового соцпроекта «Юридическая среда» жители Ямала могут получить консультацию юриста онлайн. На вопросы пользователей отвечает директор государственно-правового департамента региона Дмитрий Погорелый в прямом эфире в инстаграм-аккаунте. Эфир проводится каждую неделю по средам в 19:01.

Первая онлайн-встреча с ямальцами прошла 3 марта, в этот раз были разобраны 16 вопросов, большинство из которых касались темы ЖКХ и аварийного жилья.

Так, пользователя из Салехарда интересовало, почему она должна платить взносы на капремонт, если ее дом в ближайшее время признают аварийным.

«Как только дом будет признан аварийным, вас освободят от уплаты взносов. Если нет - это нарушение законодательства. Для решения вопроса обратитесь в ресурсоснабжающую организацию», - ответил Дмитрий Погорелый.

Многодетная мама спросила, как получить земельный участок для строительства дома.

«Если вы живете на Ямале более пяти лет и состоите на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, вы, как многодетная семья, можете получить земельный участок. При желании взамен участка можно получить денежную выплату на строительство дома», - отметил директор департамента.

Ямальцев также волновало, как попасть на обследование в медучреждения другого региона или, например, как зарегистрировать ИП без прописки.

К эфиру присоединился председатель Пуровской районной общественной организации ветеранов Руслан Абдуллин. Он напрямую обратился к Дмитрию Погорелому, пожаловавшись на то, что порядка 300 пенсионеров района не получают компенсацию за оплату коммунальных услуг из-за долгов по квартплате, при этом не все из них злостные неплательщики. Большинство не может справиться с задолженностью по причине больших расходов на лечение.

Юрист пояснил, что пенсионеры могут заключить соглашение с ресурсоснабжающими организациями, в котором будет прописан механизм погашения долга. В этом случае субсидию возобновят.

«Если возникнут сложности, вы всегда можете обратиться ко мне за помощью», - сказал Дмитрий Погорелый.

Эфир занял около 40 минут. В финале юрист подчеркнул, что популярные вопросы станут темами для будущих постов на его странице.

«Для некоторых получение юридической консультации - сродни походу к стоматологу. Возможно, такой формат общения понравится ямальцам больше. Мы в свою очередь готовы помочь разобраться в тонкостях законодательства, поэтому ждем обратную связь», - резюмировал Дмитрий Погорелый.