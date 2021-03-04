На Ямале медики и спасатели несколько часов добирались в метель до стойбища к пациентке

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Медики Тазовской районной больницы и сотрудники «Ямалспаса» спасли жительницу тундры, у которой внезапно ухудшилось состояние. Женщину эвакуировали из стойбища, оказалось, что у нее поднялся уровень сахара в крови.

Вызов поступил поздно вечером. Изначально на помощь хотели отправить борт санавиации, но из-за сильной метели это оказалось невозможно. Тогда было принято решение добираться до стойбища на спецтехнике. Дорога заняла четыре часа.

Прибыв на место, руководитель группы и фельдшер Тазовской райбольницы Дмитрий Галямов оказал женщине экстренную помощь и связался с приемным покоем. Сейчас пациентка находится в больнице и проходит лечение.

Напоминаем, что это не первый случай, когда медики и спасатели приходят на помощь тундровикам. Так, в конце прошлого года помощь понадобилась 5-месячному малышу. Добираться до чума пришлось в пургу.