На Ямале вновь помогли маленькому тундровику. Мальчик по имени Хасавако живет с семьей в чуме - традиционном жилище коренных народов Севера. Когда у малыша поднялась высокая температура, родители приняли решение вызвать доктора, хоть и понимали, что путь до их дома займет несколько часов.В состав выездной группы вошли три спасателя и фельдшер Виктор Худи. Для него это не первый выезд в тундру - он работает в мобильной бригаде более 18 лет.Однако в тот день разыгралась нешуточная пурга, поэтому добираться пришлось исключительно на снегоходах.Как рассказала главный врач Яр-Салинской районной центральной больницы Татьяна Падерина, расстояние от медучреждения до чума составляет всего 50 километров, но плохая видимость вызывала сомнения в том, что бригада быстро доберется до места.Однако благодаря профессионализму спасателей, чум был найден. Фельдшер осмотрел 5-месячного малыша, оказал необходимую помощь, и в 23:00 он был в приемном отделении ЦРБ.В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Как пояснили в региональном департаменте здравоохранения, у тундровичка была диагностирована ОРВИ по типу простуды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Ямале врачи спасли жизнь младенцу из чума. Малыша доставили в больницу (подробнее)Врачи Аксарковской ЦРБ приняли роды на метеостанции «Полуйский заказник». До места они добирались пять часов (подробнее)