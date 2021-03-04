Власти Ямала сняли два важных ограничения по коронавирусу

Власти Ямала решили внести послабления в режим повышенной готовности, сняв сразу два ограничения.

Теперь родители смогут присутствовать на утренниках и праздниках в детских садах и школах. Однако все родители должны быть в масках, а сами торжества будут проходить исключительно в группах или классах. Кроме того, снят запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00.

Как рассказал директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый, эпидемиологическая ситуация в регионе улучшилась, поэтому по согласованию с Роспотребнадзором был подготовлен нормативно-правовой акт, который вносит изменения.

Также напоминаем, что режим повышенной готовности на Ямале действует до 31 марта. Лицам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. В общественных местах гражданам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра.