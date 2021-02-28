Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта включительно. Об этом стало известно сегодня, 28 февраля.

Из Постановления губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова, которое опубликовано на официальной страничке регионального Оперативного штаба в «ВКонтакте», следует, что требование соблюдать самоизоляцию распространяется на ямальцев старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (кроме тех, у кого есть сертификат о прививке или справка о наличии антител). При вынужденном выходе из дома им рекомендуют использовать маску и соблюдать дистанцию до других лиц не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси).

До 1 апреля запрещено проведение на территории региона спортивных, публичных и иных массовых мероприятий за исключением мероприятий, связанных с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, с проведением регулярных и разовых ярмарок, физкультурных и спортивных мероприятий с учетом «ковидных» требований.

Разрешены мероприятия, проводимые учреждениями культуры, в том числе учреждениями дополнительного образования в сфере культуры. Однако разрешено дано при соблюдении некоторых условий, например, продажи билетов не более 75% от проектной вместимости зала и соблюдения социального дистанцирования. Разрешены и богослужения, а также другие религиозные обряды и церемонии, естественно, с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

До 31 марта 2021 года включительно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, рекламных и подобных мероприятий с очным присутствием лиц, а также оказание соответствующих услуг в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения лиц. Исключение составляют регулярные и разовые ярмарки и мероприятия, которые проводят учреждения культуры, физкультурные и спортивные мероприятия. Приостановлена работа ночных клубов (дискотек).

Также стало известно, что отменено требование предоставлять справку об отсутствии COVID-19 приезжающим в Новый Уренгой. При этом для посетителей молодежных или туристических мероприятий справка потребуется. Кроме того, сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.