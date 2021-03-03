В ямальских школах тестируют новую платформу для видеоконференций «Сферум»

Ямальские школы внедряют новую отечественную информационно-коммуникационную платформу «Сферум», которая может заменить популярный сервис Zoom. За прошедший месяц для работы с платформой зарегистрировались 16 школ, в марте планируется подключение еще 30-ти.

Программу полностью адаптировали под школьные задачи. Сейчас в ней проводятся групповые видеоконференции, к которым могут подключиться до 100 пользователей, у каждого из них есть возможность «поднять руку» и включать демонстрацию экрана

По словам представителей департамента образования Ямало-Ненецкого округа, нововведение дополняет и расширяет возможности традиционного обучения в школе, помогает школьникам принимать участие во Всероссийских и международных образовательных мероприятиях.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность развития цифровых платформ для разработки образовательных проектов и напомнил регионам о необходимости обеспечения интернетом всех образовательных учреждений страны в 2021 году.

«На сегодняшний день интернет есть во всех школах Ямала. Все городские и каждая вторая сельская школа имеют высокоскоростное подключение к глобальной сети. В этом году будут подключены оставшиеся 19 сельских общеобразовательных учреждений», - сообщил Марат Ныкышов, заместитель директора департамента образования ЯНАО.

Отметим, что Ямало-Ненецкий автономный округ входит в пятерку ведущих регионов по использованию цифровых образовательных платформ. Так, до пандемии ученики 30 школ начали заниматься с помощью сайтов «Учи.ру», «Яндекс. Учебник» и др.

В сентябре 2020 года были заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между департаментом образования ЯНАО и федеральными платформами «Яндекс.учебник», «Учи.ру» и «Skysmart». Сейчас на Ямале обеспечено взаимодействие с целым рядом ведущих цифровых образовательных платформ: «Учи.ру», Skyeng, Мобильное электронное образование, «Яндекс.учебник», «Якласс», «Физикон», «Фоксфорд», «Открытая школа», «Глобаллаб», Native class.

Все перечисленные платформу помогают изучать физику, английский, математику и другие предметы. Доступ к сервису есть у всех школ округа, как для детей, так и для учителей работа с программой бесплатна.