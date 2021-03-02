Приняв мошенников за работников банка и полиции, ноябрянин лишился более 135 тысяч Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что потерпевшему позвонили некие люди. Один из них представился сотрудником службы безопасности банка, а второй - правоохранительных органов. Далее они сообщили, что с карты северянина пытаются списать деньги. Испугавшись за сбережения, ноябрянин выполнил все указания аферистов: снял в банкомате 136 тысяч, а затем перевел их на указанные абонентские номера.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч .2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».

Сейчас сотрудники полиция пытаются установить личности преступников, обманувших надымчанина.

Напоминаем, что по такой же схеме преступники обманули еще одного горожанина. Мужчина лишился крупной суммы, сообщив персональные данные своей карты.