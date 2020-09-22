Пытаясь сохранить сбережения, житель Ноябрьска лишился более 55 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Ноябрьска обратился местный житель. Он попросил найти мошенников, которые похитили у него более 55 тысяч рублей.

Было установлено, что что 21 сентября мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что злоумышленники списывают с его карты деньги. Для того, чтобы сохранить сбережения, необходимо сообщит работнику банка персональные данные банковской карты, а также смс-пароли, поступившие на телефон.

После выполнения всех действий, со счёта потерпевшего было списано более 55 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств».

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