Организации из Лабытнанги стали первыми участники проекта «Ямальское долголетие»

Фото: правительство ЯНАО

Определены первые участники проекта «Ямальское долголетие». Напоминаем, что для организаций, планирующих участвовать в программе, был проведен конкурсный отбор.

-В наш адрес поступили заявки от 23 организаций и ИП из Лабытнанги, Ноябрьска и Пуровского района. Именно в этих муниципальных образованиях будет апробирован проект. Занятиями планируется охватить не менее 2 300 жителей, - рассказала заместитель директора окружного департамента социальной защиты населения Евгения Грачева.

Претенденты из Лабытнанги первыми прошли оценку конкурсной комиссии. Участниками стали региональная общественная организация «Маяк», учреждение культуры «Городской краеведческий музей», индивидуальный предприниматель Дарья Хозова и спортивная школа «Юность». По результатам все они стали обладателями грантов от 139 до 497 тысяч рублей.

Заявки, поступившие от участников из Ноябрьска и Пуровского района, сейчас находятся на рассмотрении.

Записаться на занятия ямальцы смогут уже в апреле. Для этого cледует обратиться по месту проведения кружков и секций или в организацию социального обслуживания, расположенную на территории муниципального образования.