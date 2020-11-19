«Ямальское долголетие»: в округе запускают проект для жителей старшего возраста

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Одна из важнейших задач региона - забота о старшем поколении. Специального для этого в регионе запускают проект «Ямальское долголетие», его реализация запланирована на 2021-2022 годы.

Он предполагает, что неработающие женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет смогут два раза в неделю посещать культурные, образовательные, спортивные, оздоровительные и досуговые мероприятия. Все это абсолютно бесплатно.

Чтобы записаться на занятия, гражданам необходимо обратиться в кружки и секции по месту жительства или в организацию социального обслуживания, расположенную на территории их города или района.

Чем заняться в свободное время - будут выбирать сами жители. Посещение мероприятий повысит их жизненную активность, позволит участвовать в конкурсах и фестивалях, а также расширит возможности самореализации.

-Организовать досуг для старшего поколения смогут социально ориентированные некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Их перечень будет определен путем проведения конкурса. Для участия кандидатам необходимо обратиться в организации социального обслуживания. О старте отбора мы сообщим на нашем официальном сайте, - рассказала директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.

Пока «Ямальское долголетие» будет опробовано в трех муниципальных образованиях. В случае положительного эффекта мероприятия начнут действовать по всему Ямалу.

Планируется, что проект охватит не менее двух тысяч жителей.