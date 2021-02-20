При пожаре в Лабытнанги пострадали два человека

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнаги случился очередной пожар. Об этом стало известно от главы города Марины Тресковой, описавшей ситуацию в своих соцсетях.

-Земляки, сегодня утром в доме №45 по ул. Гагарина произошло возгорание. Службы экстренного реагирования и должностные лица Администрации города незамедлительно выехали на место. Жителей дома эвакуировали в здание МПАТП «Север», 2 человека госпитализировано, - написала градоначальница.

По предварительным данным, в двухэтажном деревянном здании расположено 16 квартирах, в которых зарегистрировано 39 человек.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Для временного размещения людей уже готовы места в гостинице «Семь лиственниц» и приготовлен горячий завтрак. Кроме того, с каждым жителем дома проводится работа в индивидуальном порядке.

-Из резервного фонда Администрации города будут выплачены средства, чтобы люди приобрели для себя самое необходимое. В беде никого не оставим, - подчеркнула Марина Трескова.

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