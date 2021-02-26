В Салехарде обсудили схемы размещения площадок на День оленевода

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоялась рабочая встреча членов городского Совета коренных народов Севера с представителями администрации, на которой обсудили схему размещения площадок на День оленевода.

Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Артур Абдулмеджидов, сцены и площадки для проведения соревнований по национальным видам спорта разместят с учетом расположения зрителей и спортсменов. Это позволит в полной мере наблюдать за яркими состязаниями.

Также на время проведения гонок музыкальное сопровождение концертной программы будет приглушено, чтобы все внимание было сосредоточено на ключевом мероприятии праздника.

Отметим, что план мероприятий и их состав находится в стадии подготовки. В этом году праздник пройдет с минимальным количеством приглашенных гостей.