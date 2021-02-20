День оленевода на Ямале пройдет на свежем воздухе

Фото: правительство ЯНАО

Любимый праздник ямальцев - День оленевода - состоится в усеченном формате. Напоминаем, что в 2020 году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии. В этом году праздник пройдет на открытом воздухе. Развлечения и ярмарки организуют таким образом, чтобы сократить программу.

Так, в Надыме отменили открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала, а вот обычные спортивные соревнования состоятся, но без приглашенных гостей. Спортсмены покажут себя в тройном национальном прыжке, перетягивании палки, метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты и национальной борьбе.

В Новом Уренгое День оленевода пройдет в форме соревнований по традиционным видам спорта. Запланирована уличная торговля.

В Салехарде праздник состоится в виде соревнований без приглашенных гостей. Изменена общая концепция проведения мероприятия: на территории разнесены сценическая площадка, трассы старта и финиша гонок на оленьих упряжках, отдельно выделен фуд-корт. Также в День оленевода пройдет этап Чемпионата и Первенства России по снегоходному кроссу, запланированы полеты легкой и сверхлегкой авиации, показательные выступления планеристов и профессионалов по сноукайтингу.

В Ноябрьске «Праздник Авка» запланирован на апрель. Будет организована работа тематических уличных площадок, соревнования по национальным видам спорта и фотозоны. При проведении мероприятия площадки разместят так, чтобы избежать скопления людей.

Напоминаем, что график проведения Дня оленевода на Ямале сформирован. Мероприятия проходят с конца февраля по апрель.