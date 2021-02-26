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Ноябрянин, ударивший полицейского, получил десять месяцев колонии

Мужчина находился по действием наркотиков
Марина Прохорова
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Ноябрянин, ударивший полицейского, получил десять месяцев колонии

Ноябрянин, ударивший полицейского, получил десять месяцев колонии

Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске вынесли приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Происшествие случилось 30 мая 2020 года. В тот день в полицию позвонила женщина, рассказавшая, что ее сожитель, находясь под действием наркотиков, угрожает ей и ребенку.

По указанному адресу тут же выехал участковый. Прибыв на место, он увидел агрессивного мужчину, который не отдавал отчета своим действиям.

-При попытке успокоить данного гражданина и уговорить его проследовать в медицинское учреждение, ноябрянин стал вести себя еще более агрессивно и неадекватно в отношении сотрудника полиции, который находился при исполнении своих служебных обязанностей. На требование прекратить противоправные действия, мужчина ударил полицейского в область грудной клетки, - сообщил в пресс-службе ведомства.

Позже хулигана удалось успокоить и доставить в отделение.

В январе 2021 года мужчину признали виновным. Он получил десять месяцев в колонии строгого режима.

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