Житель Нового Уренгоя, угрожавший убить жену и полицейских, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое вынесли обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Происшествие случилось 6 января 2021 года в микрорайоне Мирный. В тот вечер в полицию поступило сообщение, что 56-летний горожанин собирается убить свою супругу. Прибыв по указанному адресу, сотрудники обнаружили пьяного мужчину.

-В ответ на законные требования сотрудников прекратить противоправные действия, злоумышленник, держа в руке нож, начал угрожать полицейским расправой, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве сообщили, что осужденный уже был неоднократно судим. Кроме того, на момент совершения преступления он имеет неотбытый срок наказания.

Позже мужчина полностью признал свою вину, однако избежать ответственности ему не удалось. Заслушав все стороны, суд приговорил новоуренгойца к одному года лишения свободы в колонии поселения.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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