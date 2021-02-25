В Новый Уренгой поступило более тысячи доз вакцины от коронавируса

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое продолжается профилактическая кампания против коронавируса. Напоминаем, что недавно в регион поступило 4 800 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), после чего препарат распределили по муниципалитетам.

В газовую столицу было направлено 1 050 доз, 100 из них было передано в район Коротчаево.

-В связи с этим 25, 26 и 27 февраля все, кто записался на прививку, а это более 500 человек, в том числе организованные группы, сформированные в трудовых коллективах городских предприятий, приглашены на прививочные пункты по времени, чтобы не создавалась очередь, и горожане могли заранее планировать свой день, - сообщили в медучреждении.

Сделать прививку можно в пунктах, расположеных в поликлиниках № 1 и 2, в ГДК «Октябрь», ДС «Звездный» и поликлиниках районов Коротчаево и Лимбяяха.

Отметим, что на сегодняшний день вакцину получили 3 287 новоуренгойцев, из них более двух тысяч привились вторым компонентом вакцины.

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