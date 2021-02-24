В Салехарде более 500 человек привились вторым компонентом вакцины от коронавируса

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается вакцинация от коронавируса. На данный момент прививку сделали более двух тысяч горожан, из них более 500 человек привились уже вторым компонентом вакцины.

Напоминаем, что накануне в окружную столицу поступила новая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 500 доз .

Поставить прививку можно на базе поликлиники СОКБ в кабинете №109. Предварительно рекомендуется записаться через Госуслуги, единую электронную регистратуру ЯНАО или по телефону: 9-93-97. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

При обострении хронического заболевания вакцинироваться можно только через 2-4 недели. При ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях или заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинация проводится после нормализации температуры. Беременным женщинам, кормящим матерям, детям до 18 лет, а также переболевшим коронавирусом вакцинация противопоказана.