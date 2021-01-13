Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с сотрудниками Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН.Одно из важных исследований, запланированное на 2021 год - детальное изучение питания оленей. Для этого будут использоваться технологии дистанционного зондирования земли, ДНК-баркодинг и спутниковая телеметрия. Проект имеет прикладное значение для дальнейшего развития оленеводства в округе.Также ученые рассказали о необходимости изучения дикого поголовья оленей на Ямале. На сегодняшний день нет понимания, о какой численности животных идет речь. Коренные жители говорят о нескольких тысячах особей, но во время облета малой авиации обнаружили несколько десятков. Глава региона пообещал помочь в организации исследований.-С прошлого года на службе «Ямалспаса» работают беспилотники. Мы используем их для разных целей - следим за обстановкой в лесах в пожароопасный период, контролируем экологическую ситуацию. При помощи беспилотников можно будет посчитать поголовье животных. Напишите техническое задание, в каких районах и в какой период – это необходимо, и мы выделим технику, - сказал Дмитрий Артюхов.