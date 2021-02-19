Ямальские предприятие по заготовке оленины получили гранты от губернатора

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале завершилась заявочная компания на получение субсидий из окружного бюджета на заготовку мяса северного оленя. В реестр получателей господдержки вошли десять хозяйств из шести муниципальных районов. Между ними будет распределено более 750 миллионов рублей.

Средства предназначены для компенсацию затрат, связанных с заготовкой мяса. Финансирование поступит до начала убойной кампании, чтобы предприятия могли вовремя заключить договоры и авансировать оленеводческие хозяйства-поставщиков.

Напоминаем, что по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, с 2020 года реализуется новый механизм господдержки отрасли, при котором предприятия - получатели субсидии - должны обеспечить закуп мяса северного оленя у оленеводческих хозяйств по гарантированным ценам - 450 или 150 рублей за один килограмм в зависимости от категории мяса. Ранее оленину принимали по ценам 170 и 120 рублей соответственно.

По итогам убойной кампании 2020 года объем заготовленного мяса оленя увеличился более чем на 12 процентов по сравнению с 2019 годом и составил 2 300 тонн, что говорит об эффективности применения нового механизма субсидирования.

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