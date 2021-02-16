На Ямале еще один совхоз получил статус племенного хозяйства

Фото: правительство ЯНАО

Совхоз Байдарацкий, расположенный на Ямале, получил статус племенного хозяйства по разведению северных оленей ненецкой породы и вошел в государственный регистр Российской Федерации по племенному животноводству. На сегодня в хозяйстве насчитывается 8 983 оленя ненецкой породы, в том числе 4 735 важенок и 919 производителей.

-Правительство автономного округа стимулирует развитие племенного животноводства. Сельхозпроизводители, имеющие статус племрепродукторов, получают дополнительную государственную поддержку. В прошлом году на это направление из окружного бюджета было выделено более 43 миллионов рублей, - рассказал заместитель начальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО Андрей Ревнивых.

Перед АО «Совхоз Байдарацкий» поставлена задача - повысить продуктивность племенных оленей и выращивать здоровый молодняк для обновления собственного стада и на продажу.

Помогает хозяйству в раскрытии генетического потенциала животных ФГОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья». Научными сотрудниками разработан план селекционно-племенной работы, которому предприятие будет следовать следующие пять лет. Именно этот отрезок времени даст возможность проанализировать и оценить полученный результат.

Отметим, что теперь на Ямале сразу четыре племенных хозяйства по разведению северных оленей ненецкой породы: МСП «Мужевское», АО «Салехардагро» и МОП «Ярсалинское».