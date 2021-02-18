Фото: личная страница Надежды Гудковой в Instagram

Жителей Ноябрьска переселят из аварийных домов по ускоренной программе. Речь идет о строениях, признанных непригодными для проживания до 2017 года. Закон об этом был поддержан Законодательным собранием Ямала сегодня, 18 февраля.

-Сегодня окружные депутаты поддержали Закон, который позволит региону получить дополнительное финансирование от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Объем поступлений от Госкорпорации составит 218 миллионов рублей, причем деньги Ямал получит на два года раньше запланированного срока. Дополнительные средства направят в несколько муниципалитетов, в том числе и в Ноябрьск, - сообщила депутат регионального парламента Надежда Гудкова.

Теперь собственникам будут выплачивать выкупную стоимость аварийного жилья или, по их желанию, приобретать квартиры под переселение на вторичном рынке. Это позволит значительно ускорить темпы расселения.