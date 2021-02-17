В Салехарде девять семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Фото: администрация Салехарда

Еще девять семей Салехарда получили сертификаты на улучшение жилищных условий.

-Под руководством главы региона Дмитрия Артюхова делается очень многое для того, чтобы наши семьи чувствовали заботу во всех сферах. В этом году это уже второе вручение сертификатов. Всего же социальная выплата в 2021 году будет предоставлена 38 семьям нашего города, - рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский.

Супруги Андрей и Валентина Михеевы пришли за свидетельством с семилетним сыном Саввой и четырехлетней Сашей. Они считают, что это хорошее подспорье для семейного бюджета. Полученные средства семья использует для погашения основного долга по ипотеке.

Напоминаем, что участвовать в программе могут проживающие в округе семьи, которые нуждаются в жилье и имеют достаточный доход. Возраст супругов не должен превышать 35 лет.

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