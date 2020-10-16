На Ямале упростили условия получения маткапитала на улучшение жилищных условий

Улучшить жилищные условия с использованием средств регионального маткапитала ямальцам стало намного проще. Все благодаря поправкам, которые были внесены в правила получения данной финансовой поддержки.

Так, сократился перечень документов. Согласно нововведению, теперь жителям ЯНАО не придется предъявлять нотариально заверенное обязательство об оформлении жилого помещения в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей с определением размера долей по соглашению.

Нужно просто поставить подпись в заявлении, тем самым подтвердив, что купленное или реконструированное жилье за счет средств маткапитала будет оформлено в общую собственность супруга и детей в течение 6 месяцев после выполнения всех обязательств по оплате или снятия обременения с жилого помещения.

- Мы стараемся максимально оптимизировать перечень документов, который представляет гражданин при получении мер социальной поддержки. В этот раз было принято решение исключить из списка документов при направлении маткапитала на улучшение жилищных условий нотариально заверенное обязательство. Теперь гражданам нет необходимости посещать нотариуса, чтобы оформить этот документ. Такая возможность сэкономит не только время, но и деньги граждан, - рассказывает директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.

На сегодня около 6 400 семей в ЯНАО уже воспользовались средствами маткапитала на улучшение жилищных условий.

Напомним, что деньги можно потратить на покупку жилья в капитальном исполнении, на строительство или реконструкцию частного дома на территории Ямала. Кроме того, разрешается оплата полученными средствами лечения всех членов семьи – как в клиниках нашей страны, так и в учреждениях за рубежом.