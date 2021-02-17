Жительница Приуральского района заплатит штраф за сокрытие убийства своего сына Фото: Ольга Крыльцова

В Приуральском районе вынесли приговор в адрес местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений - то есть заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

Все началось с того, что 22 августа 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже местного жителя. По информации родственников, мужчина вышел из рыбацкой избы, расположенной на берегу реки Обь в 18 километрах от села Аксарка, намереваясь добраться до дома на попутном катере. Больше он на связь не выходил.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в избушке мать пропавшего мужчины и ее сожителя.

В ходе расследования выяснились новые подробности. Оказалось, что в ночь с 17 на 18 августа пропавший выпивал вместе с сожителем своей матери. Вскоре между ними произошел конфликт, в момент которого мужчина нанес пасынку не менее 34-х ударов ножом, ставшими причиной смерти.

Наутро в избушку пришла сожительница преступника. Увидев сына без признаков жизни, она вступила в сговор со своим мужчиной, намереваясь скрыть следы произошедшего. Обвиняемая помогла захоронить тело в яме, спрятав его под травой.

После этого заговорщики решили никому не рассказывать о случившемся, а в случае необходимости говорить ложную информацию.

Под давлением собранных доказательств, женщина все же признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела судом в особом порядке. В итоге ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Что касается ее сожителя, то он получил 11,5 лет лишения свободы в колонии особого режима.