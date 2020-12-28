В Приуральском районе вынесли приговор в адрес местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).Все началось с того, что 22 августа в районную полицию поступило сообщение о пропаже мужчины. По информации родственников, он вышел из рыбацкой избы, расположенной на берегу реки Обь в 18 километрах от села Аксарка, намереваясь добраться до дома на попутном катере, после чего перестал выходить на связь.Прибывшая на место оперативная группа обнаружила в избушке 51-летнюю женщину, являющуюся матерью пропавшего мужчины, и ее сожителя.В ходе проведения следственных мероприятий выяснились новые подробности. Оказалось, что в ночь с 17 на 18 августа пропавший выпивал вместе с сожителем своей матери. Вскоре между ними произошел конфликт, в момент которого мужчина нанес пасынку не менее 34-х ударов ножом, ставшими причиной смерти.Наутро в избушку пришла сожительница преступника. Увидев сына без признаков жизни, она вступила в сговор со своим мужчиной, намереваясь скрыть следы произошедшего. Обвиняемая помогла захоронить тело в яме, скрыв его под травой.После этого заговорщики решили никому не рассказывать о случившемся, а в случае необходимости говорить ложную информацию.В настоящее время расследование уголовного дела в отношении матери убитого завершено и направлено в суд. Женщина обвиняется по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений)Что касается ее сожителя, то он получил 11,5 лет лишения свободы в колонии особого режима.