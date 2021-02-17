На Ямал поступило 4 800 доз вакцины от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямал поступила очередная партия вакцины от коронавируса: 4 800 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» уже находятся на окружном складе, в ближайшее время его распределят по муниципалитетам.

Сейчас в регионе действуют 70 прививочных пунктов, в том числе мобильных. Как правило, на прививку надо записываться заранее - формируются специальные листы ожидания. Записавшихся приглашают на вакцинацию в ближайший удобный день.

Напоминаем, что на Ямале массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в конце января 2021 года. К 16 февраля прививки сделали 16 827 человек, из них двумя компонентами - 2 443 человека.

Как отметил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков, всего для вакцинации ямальцев в декабре-феврале было получено 17 082 дозы препарата «Гам-КОВИД-Вак».

-На сегодняшний день на Ямале наблюдается стойкое снижение заболеваемости коронавирусом. Не в последнюю очередь это объясняется началом массовой прививочной кампании. Мы наблюдаем большой спрос на прививку. Отработали схему доставки в отдаленные поселения, чтобы охватить как можно больше желающих. В городах и райцентрах процесс хорошо налажен, - подчеркнул Сергей Новиков.

Сама процедура занимает около одного часа. В это время входит осмотр врача-терапевта, прохождение вакцинации и наблюдение в течение 30 минут после прививки. Для вакцинации вторым компонентом пациенты приглашаются через 21 день по телефону.