На Ямале развернуты еще 11 пунктов для вакцинации от коронавируса

Фото: администрация Салехарда

На Ямале развернуты еще 11 пунктов для вакцинации в дополнение к уже имеющимся 59. В итоге на сегодняшний день, 27 января, к приему посетителей готовы 70 прививочных кабинетов. Свою работу они начнут, как только в регион поступит большая партия препарата от коронавируса. Ожидается, что это произойдет в начале февраля.

В каждом из них есть система навигации и информационные материалы. Помещения имеют отдельный вход и оборудованы всем необходимым для работы врачей, а также отдыха пациентов до и после вакцинации.

Записаться на прививку можно по телефонам колл-центров медицинских учреждений, на сайте «Госуслуги» и в Единой электронной регистратуре. На некоторых территориях формируются листы ожидания. Когда вакцина поступит в муниципалитет, с ними свяжутся и пригласят на процедуру.

По состоянию на 26 января на Ямале привились 2 515 человек, из них 841 - повторно.