В Губкинском открылся детский технопарк «Кванториум»

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На базе губкинской школы №5 торжественно открыли технопарк «Кванториум». Появился он благодаря проекту «Успех каждого ребёнка» в рамках нацпроекта «Образование». Теперь ребята, не выходя из стен школы, смогут изучать основы профессий будущего .

Стоит обратить внимание, что здесь всё оборудовано по последнему слову техники: квадрокоптеры, 3D-принтеры, очки виртуальной реальности и многое другое.

-Мы занимаемся программированием. Есть робот-писатель. Он может написать текст и рисовать простые картинки, - рассказал ученик 8-го класса Иван Порошин.

Технопарк - совершенно новый формат внеурочной работы. На занятиях ребята в проектной форме познают перспективные естественно-научные и технические направления – от робототехники и проектирования до лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Обучение будет идти по четырём направлениям - квантумам.

-Да, когда мы учились, в наше время не было такой техники. Я очень рад за ребят, что они могут этому научиться уже с малых лет. В дальнейшем их знания, благодаря этому фундаменту будут намного прочнее, сообщил руководитель детского технопарка Альберт Исмагилов.