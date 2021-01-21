В домах ямальцев может появиться «умное освещение»

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале дан старт научно-исследовательскому проекту «Свет Арктики», нацеленного на повышение качества жизни и укрепление здоровья жителей северных территорий.

Его возглавляет ведущий ученый, хронобиолог, профессор и руководитель Центра хронобиологии в Базельском университете Швейцарии Кристиан Кайохен. Региональный координатор на территории автономного округа - департамент внешних связей при поддержке департамента здравоохранения.

Во вторник, 19 января, состоялась встреча заместителя губернатора ЯНАО Александра Мажарова с учеными Тюменского государственного медицинского университета, на которой стороны обсудили дальнейшую реализацию.

В рамках проекта ученые предлагают создать так называемое «умное освещение», которое автоматически будет настраиваться на нужный диапазон и регулироваться в соответствии со световым режимом на улице.

На основе исследований команда ученых Тюменского ГМУ разработает алгоритм, в рамках которого будет проведен мониторинг суточной динамики физиологических параметров с учетом цикла сна и бодрствования, производительности и показателей здоровья. Параметры будут измерены при помощи дистанционных гаджетов в реальных условиях жизни в течение года.

По итогам реализации проекта ученые Тюменского ГМУ планируют апробировать и внедрить систему «умного освещения», а также создать предприятие по изготовлению световых умных панелей для жилых домов.