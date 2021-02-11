Ноябрянин отдал 100 тысяч мошеннику, который прикинулся его другом в соцсети Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, у которого украли крупную сумму денег.

В ходе проверки было установлено, что потерпевший прлучил в одной из соцсетей сообщение от своего друг - приятель просил в долг 100 тысяч рублей. Не заподозрив обмана, мужчина перевел всю сумму на указанный сет. Через некоторое время он узнал, что страницу его друга взломали, а занять денег просил совершенно незнакомый человек Поняв, что стал жертвой мошенников, ноябрянин обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дел, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напоминаем, что по такой же схеме аферисты обманули жительницу Надыма. Сердобольная северянка хотела помочь подруге, а вместо этого лишилась денег.