Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ямал оказался на втором месте среди регионов с самой низкой смертностью населения - 6 летальных случаев на тысячу жителей. Лидером стала Ингушетия, там показатель составляет 3,7 на тысячу населения. Затем идут Дагестан и Чеченская республика с показателем 6,2.

Низкую смертность на Ямале обеспечивают принятые правительством округа программы по модернизации здравоохранения. Также свою роль сыграли современные информационно-коммуникационные кампании и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни.

Кроме того, в последние годы структуры окружного здравоохранения проводят мониторинг качества и доступности медицинской помощи населению. Для своевременной диагностики заболеваний в округе работают 12 аппаратов компьютерной томографии и внедряется самое современное цифровое оборудование.

В округе успешно налажена система телемедицинских консультаций как внутри региона, так и с федеральными центрами, что позволяет на высоком уровне решать вопросы, связанные с диагностикой и определением тактики ведения пациентов, и повышает уровень лечебно-профилактических мероприятий.

За 2020 год, по предварительным данным, показатель младенческой смертности снизился на 8,2 процента. Кроме того, на один процент снизилась смертность от онкологических заболеваний. Коэффициент младенческой смертности в целом по стране составил 4,5 умерших на 1 тысячу родившихся живыми, в УФО - 4, в ЯНАО - 3,6 умерших на одну тысячу родившихся живыми.

В 2019 году в автономном округе этот показатель составлял 5,0. В 2020 году на Ямале умерли 23 ребенка до одного года, в 2019 году - 32. Младенческая смертность в ЯНАО оказалась одной из самых низких на Урале по итогам 2020 года

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