Каждый третий житель Ямала получил бесплатный лекарственный набор

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале пациентам с симптомами ОРВИ выдано 150 тысяч бесплатных лекарственных наборов, в среднем их получил каждый третий житель округа.

Лекарства выдаются медицинскими организациями округа по назначению врача. Напоминаем, что решение о такой мере принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в июне прошлого года. Первая крупная партия поступила в Новый Уренгой, где эпидобстановка была наиболее напряженной.

Всего сформировано шесть видов наборов: два для взрослых и четыре для детей (до 7 лет и от 7 до 18 лет). В них входят противовирусные, жаропонижающие, муколитические, противомикробные и антисептические средства, назальные спреи и витамины. В часть наборов включены антибиотики.

-Получить лекарства могут граждане, проживающие на территории округа, которым врач диагностировал ОРВИ, вне зависимости от гражданства и прописки. Регионом сразу было принято решение, что независимо от регистрации лекарства будут предоставляться всем заболевшим. Это помогло локализовать очаги распространения простудных заболеваний и новой коронавирусной инфекции. Отмечу, что региональная мера поддержки действует до снятия режима повышенной готовности, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.