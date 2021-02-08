В Лабытнанги расселят более 50 балков

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети ВКонтакте

В Лабытнанги поступили около 160 миллионов рублей, которые пойдут на ликвидацию балков. В этом году, согласно планам, будет расселено 51 строение.

Отметим, что работу по ликвидации наследия бурного освоения Ямала ведется в Семи Лиственницах с 2018 года. На данный момент уже расселено 87 строений, в которых проживали 93 семьи - это 240 человек. Общая сумма из федерального, окружного и местного бюджетов, потраченная на эти цели, составила порядка 287 миллионов рублей.

-Обращаю внимание жителей балков: заявочная кампания продолжается до 19 февраля. Средства государственной поддержки можно направить на приобретение жилья в капитальном исполнении, - сообщила глава города Марина Трескова.

Узнать более подробную информацию можно в управлении жилищной политики по телефону: 5-70-70 доб. 1 500.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пуровском районе стартует заявочная кампания по расселению балков. Подать документы можно с 1 февраля до 1 марта (подробнее)