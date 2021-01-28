В Пуровском районе стартует заявочная кампания по расселению балков

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе продолжается активная работа по расселению балков. В связи с этим жителей района, проживающих в непригодных строениях, приглашают подать заявление на предоставление социальной выплаты. Сделать это можно с 1 февраля до 1 марта.

Для подачи документов, а также получения необходимых консультаций, пуровчане могут обратиться в администрацию по месту жительства.

Отметим, что работа по расселению проводится в рамках окружной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 - 2025 годы» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напоминаем, что в декабре глава района Антон Колодин обещал закрыть тему балков и вагончиков: в прошлом году расселили 14-ть таких строений, на 2021 год району из окружного бюджета выделено более 90 миллионов рублей на расселение еще 33 балков.