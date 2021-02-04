На Ямале повысят надежность электроснабжения нефтедобычи. Фото - "Россети Тюмень".

В Ноябрьске приступили к реконструкции двуцепной линии электропередачи 110 кВ «ПП Северный – Харампурская». На одном из значимых проектов инвестиционной программы «Россети Тюмень» стоимостью 95 миллионов рублей установят 33 промежуточные опоры.

Помимо этого, здесь появится оборудование, которое отвечает всем современным требованиям: многочастотные гасители вибрации, спиральная арматура, ограничители перенапряжений, а также птицезащитные устройства. Комплекс мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения ямальских потребителей.

Хорошие новости для потребителей электричества: все работы энергетики проведут без отключения от электроснабжения. Специально для этого установят временную линию электропередачи. Таким образом, все производственные объекты Харампурской группы месторождений получат электроэнергию в полном объеме.

Как пояснили в компании, высоковольтная линия «ПП Северный – Харампурская» протяженностью 176,65 километров проходит по территории Пуровского и Красноселькупского районов ЯНАО, питает объекты нефтедобычи ПАО «НК Роснефть». Извлекаемые запасы нефти и конденсата по Харампурскому нефтегазоконденсатному месторождению насчитывают 88 миллионов тонн, суммарные запасы газа – 903 миллиарда кубических метров.