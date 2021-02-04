В Салехарде активисты ОНФ провели рейд по незаконным постройкам

Фото: ОНФ на Ямале

Ямальские активисты ОНФ совместно с представителями администрации Салехарда провели рейд по несанкционированным постройкам.

Многие из них входят в ежедневные маршруты детей из дома в школу и обратно. По этому поводу жители не раз обращались к представителям Народного Фронта, поэтому общественники решили заняться обследованием бесхозных гаражей и построек.

В процессе мероприятия стало понятно, что большая часть данных объектов не используются и представляет реальную угрозу людям. Однако самая главная задача общественников - проконтролировать законность всех мероприятий по признанию данного имущества бесхозным.

Активисты Народного фронта призывают горожан уделять пристальное внимание открытым гаражам, опасным объектам и другим участкам, которые могут входить в маршрут движения детей от школы к дому.

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