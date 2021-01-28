Ямальские активисты ОНФ оказали продуктовую помощь вдовцу с детьми

Фото: ОНФ на Ямале

Ямальские активисты ОНФ и жители Салехарда продолжают творить добро в рамках акции «Корзина добра». Напоминаем, что ее суть очень проста. Делая покупки, неравнодушные северяне могут взять лишний товар, а затем положить его в специальную тележку для тех, кто в нем нуждается.

Недавно активисты доставили еще один продуктовый набор семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Главе семейства 65 лет, не так давно его жена ушла из жизни и на попечении у мужчины остались двое детей.

В итоге обрадованный северянин получил фрукты, сладкий набор для чаепития и остальные продукты, необходимые для полноценного питания.

-К сожалению, не знаю имен и фамилий людей, которые оставляют просто так продукты, но уверен, делают они это по зову сердца. Обращаюсь к вам, к людям, которые поддерживают акции подобного рода. Хочу сказать искреннее спасибо и низкий вам поклон, - поблагодарил мужчина.