В Ямальском районе бухгалтер, завышая себе зарплату, присвоила миллион рублей Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ЯНАО выявили факт хищения крупной суммы денег.

Было установлено, что бухгалтер филиала акционерного общества отправляла экономисту по финансовой работе зарплатные ведомости, в которых незаконно завышала свою зарплату. Чтобы скрыть преступление, злоумышленница вносила изменения в программу «1С», где перечисленные для себя выплаты распределяла между другими работниками филиала. В итоге с января 2018 года по июнь 2020 года женщина присвоила более 1 миллиона рублей.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Кроме того, в отношении работницы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новом Уренгое бывшие сотрудницы налоговой украли из госбюджета 26 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело (подробнее)