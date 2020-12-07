В Новом Уренгое бывшие сотрудницы налоговой украли из госбюджета 26 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Отделом по расследованию особо важных дел следственного комитета ЯНАО завершил расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2. Одна из них обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), две других - по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан), а также п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с причинением тяжких последствий).

Было установлено, что с 2016 по 2018 годы одна из сотрудниц новоуренгойской налоговой службы специально вносила в ведомственную компьютерную программу ложные данные о переплатах налога и формировала фиктивные заявки на их возврат. После чего, начальник межрайонной инспекции и ее заместитель, превышая свои должностные полномочия, ставили необходимые подписи. Далее документы отправлялись в региональное казначейство.

Не догадываясь об истинных намерениях сотрудницы налоговой службы и совершаемом ею преступлении, лица, на чьи счета перечислили деньги, передали их обратно обвиняемой.

Завладев похищенным, женщина распорядилась им по своему усмотрению, тем самым причинив бюджету РФ ущерб на указанную сумму.

По ходатайству следствия наложен арест на выявленное имущество обвиняемых, стоимостью свыше 13 миллионов рублей.

Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.