За прошедшую неделю мошенники украли у ямальцев более двух миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 25 по 31 января, зарегистрировано 25 подобных преступления, ущерб от которых превысил 2,3 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стал житель Пуровского района. Ему позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что мошенники пытаются снять деньги с его счета. Обеспокоенный за свои сбережения, пуровчанин сообщил аферисту персональные данные своей карты, в следствие чего лишился 41 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, не позволяйте преступникам себя обмануть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 500 тысяч: за выходные мошенники развели двух жительниц Ноябрьска. По всем фактам возбуждены уголовные дела (подробнее)