Более 500 тысяч: за выходные мошенники развели двух жительниц Ноябрьска

За выходные мошенники развели двух жительниц Ноябрьска Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Ноябрьска возбудила сразу несколько уголовных дел по фактам мошенничества. За прошедшие выходные две местные жительницы подарили аферистам более 500 тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что потерпевшим позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банковских учреждений. Далее они сообщили, что мошенники списывают со счетов женщин деньги. Чтобы заблокировать действия злоумышленников и сохранить сбережения, необходимо пройти к ближайшему банкомату, обналичить имеющиеся на картах средства, а затем перевести их на безопасный счет, который продиктовали лжесотрудники. В результате данных действий женщины лишились денег на общую сумму 510 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Также ведется розыск преступников, обманувших ноябрянок.

Напоминаем, что недавно полиция Нового Уренгоя возбудила сразу три уголовных дела по фактам мошенничества, произошедших в течение суток. Поверив аферистам, жительницы газовой столицы отдали им более 200 тысяч рублей.